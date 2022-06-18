تحرير شخص أفريقي مختطف ومسجون بأحد المحال التجارية في صبراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

في إطار معدلات الجريمة المتزايدة بالبلاد، وتنوع أشكالها، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض، بمركز شرطة صبراتة. رفقة أعضاء الدورية بالفرقة العاملة، من تحرير وإسعاف شخص كان مختطف ومسجون، بأحد المحال التجارية داخل المدينة. من قبل أحد المجرمين بغية ابتزازه للحصول على فدية.

وقد قيدت الواقعة ضمن الشكاوى بوحدة التحقيق، وفق بيان لمديرية أمن صبراتة، وأودع المجني عليه بالمستشفى لتلقي العلاج. وباشر فريق التحري البحث عن الجاني لضبطه، على حد البيان.

وتترصد عصابات الخطف، العمالة الوافدة في ليبيا، وخصوصاً من الجنسيات الأفريقية، وخطفهم ومساومة أسرهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وتهدد عمليات الاختطاف والقتل في ليبيا آلاف الشباب في معظم أرجاء الأراضي الليبية. خاصة في ظل انتشار السلاح وغياب السيطرة الأمنية وتعدد الجماعات المسلحة والإرهابية.

يذكر أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة عربيًا، والعشرين عالميًا، ضمن البلدان الأعلى في مستويات الجريمة المنظمة، تسبقها كل من العراق وسوريا ولبنان، وتليها كل من السودان واليمن والسعودية والصومال، وفق أحدث تقرير لمؤسسة مبادرة عالمية.