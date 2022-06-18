بعد أحداث “المهدية” .. نقل عدد من السجناء للسجن المركزي عين زارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، أحمد بوكراع، إن إدارة الجهاز، رحلت عددًا من السجناء المحكومين بالإعدام والمؤبد وأصحاب القضايا الخطيرة. كدفعة أولى للسجن المركزي في عين زارة، تمهيدا لنقل الباقين لعدم تأهيل “سجن المهدية“.

وأشار بوكراع إلى أن محاولة هروب بعض السجناء، في سجن المهدية، بسبها، خلال الساعات الماضية. أسفر عن مقتل أحد المحكومين بالإعدام وفرار 5 آخرين أحكامهم جنائية بسيطة.

وأردف بوكراع، وفق ما نقلته فواصل، أن أحد الهاربين سلم نفسه اليوم للجهات الأمنية بالسجن.

وكشف الناطق باسم الشرطة القضائية، أن حادثة الهروب وقعت، بعد تفجير قنبلة محلية الصنع على سور السجن. غير المؤهل لاحتواء السجناء، على حد قوله.

وكان قد شهد سجن المهدية بسبها، حالة تمرد أسفرت عن مقتل أحد السجناء. وسط أوضاع مزرية تعانيها السجون الليبية وانعدام تام لحقوق الإنسان.