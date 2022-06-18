انفوجرافيك| استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2022

أخبار ليبيا 24

أقر، مجلس النواب، يوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة لسنة 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي.

ويهدف إقرار الميزانية إلى تمويل الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، لتنفيذ برامجها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الميزانية تمت الموافقة عليها بالإجماع.

ووفق مقترح قانون الميزانية الذي قدمته الحكومة، فإن استخدامات الميزانية لهذا العام ستكون على النحو التالي:

-المرتبات وما في حكمها: 43,790,146,000

-نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل: 11,049,230,000

-مشروعات الإعمال الجديدة والتحول: 15,900,000,000

-نفقات الدعم: 18,950,000,000

-الإجمالي العـام: 89,689,376,000