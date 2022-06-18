المنفي يهنئ بعثة نادي الصقور بالصعود للدوري للممتاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بمقر إقامته بعثة فريق نادي الصقور وقدم لهم التهنئة بمناسبة صعودهم إلى مصاف الدوري الممتاز.

وأكد المنفي على دعمه لكل الأندية مادياً ومعنوياً ومن ضمنهم نادي الصقور في طبرق .

وعبرت بعثة فريق الصقور المتواجدة في طرابلس عن سعادتها بالصعود للممتاز بعد غياب لأكثر من 15 سنة.

فضلا عن أمتنانها باستقبال رئيس المجلس الرئاسي للبعثة بمقر إقامته في العاصمة طرابلس.

وحقق فريق الصقور فوزاً على منافسه فريق الأنوار بهدفين دون مقابل ليحل اولاً في مجموعته برصيد 13 نقطة.

يشار أن فريق الصقور بطبرق يعتبر من أقدم الأندية الليبية وقد شارك في دورة سباعية للصعود للممتاز.

وضمت الدورة فرق الصقور والبرانس ووفاق اجدابيا والشرارة والمروج والانوار وبنغازي الجديدة.

حيث صعد الصقور مباشرة إلى الدوري الممتاز وحل وفاق اجدابيا ثانياً ليدخل في تصفيات قادمة .