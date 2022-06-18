“اللافي” يقترح على “صالح” رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

اقترح نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. رؤية استراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وقال اللافي، أنه التقى مع صالح في القبة، وأطلعه على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية. الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، موجها الدعوة له لإلقاء كلمة بالمناسبة.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.