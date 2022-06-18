الشروع في وضع الصياغة النهائية لمسودة المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24

أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مقررو لجنة المسار الدستوري عقدوا اجتماعا مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وكان قد ارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى 180 مادة، بعد إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، التوافق على 43 مادة جديدة من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وتوقع بليحق نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري.

لافتا أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.