الدبيبة: البدء بإجراءات القروض السكنية وصرف منحة الزوجة والأبناء قبل العيد

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن اجتماعا موسعًا سيعقد الأسبوع المقبل للبدء في إجراءات القروض السكنية.

وأضاف الدبيبة في كلمة خلال الاجتماع السابع للعام الحالي 2022 لمجلس الوزراء، أنه سيجتمع مع مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بكافة مناطق ليبيا.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع مخصص للبدء في إجراءات القروض السكنية للمستحقين بقيمة 150 ألف دينار ليبي.

ولفت إلى أنه سيتم صرف منحة الزوجة والأبناء المستحقة للعام الحالي قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا أنه جاري العمل على زيادة مرتبات وزارة الداخلية.

وذكر الدبيبة أنه سيتم مساعدة شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لصيانة خزانات الوقود والغاز المتضررة.