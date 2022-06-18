البعثة الأممية تؤكد دعمها للجنة العسكرية لمتابعة تنفيذ مكافحة خطاب الكراهية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت البعثة الأممية دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في متابعة تنفيذ تدابير مكافحة خطاب الكراهية الذي تم الاتفاق عليه في 2020.

وأضافت البعثة في بيان لها أن اتفاق ليبيا لوقف إطلاق النار لعام 2020 يتضمن مقالًا عن مكافحة خطاب الكراهية. بما في ذلك محاكمة مرتكبي خطاب الكراهيات. مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن محاكمة من يمارس خطاب الكراهية.

وأضافت البعثة أنها تدعم اللجنة العسكرية المشتركة في متابعة التنفيذ الكامل لهذه التدابير.

ومن جهتها، أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ضرورة عدم التسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا.

وغردت وليامز على صفحتها بتويتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية . قائلة “خطاب الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع ويجب ألا نتسامح مع من ينشره ويحرض على العنف في ليبيا.”

وأضافت “لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد.”