المؤسسة الوطنية للنفط تختتم الدورة التدريبية لرفع قدرات رجال الإطفاء

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أختتمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية فرع الشرقيه وشركة روزن باور النمساوية الخميس الماضي الدورة التدريبية في مجال الإطفاء.

وجاءت هذه الدورة التي عقدت علي مدى أربعة أسابيع بمقر هيئة السلامة الوطنية بنغازي.

وشارك فيها 80 اطفائي وسائق بواقع 20 مشارك لكل أسبوع.

الأطفائيين هم من منتسبي هيئة السلامة الوطنية في بلديات(بنغازي-أجدابيا-جالو-الكفرة-أوباري-تازربو).

وتمرس المشاركون خلال الدورة علي استخدام العربات الحديثة المزودة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الاستخدام الصحيح لها

كما تم تنفيذها بحسب السياق العالمي و تضمنت أهداف البرنامج التدريب الخاص بالإطفائي والسائق.

وشهد حفل الاختتام حضور العميد علي السعيطي رئيس قسم التدريب بالهيئة السلامة الوطنية بنغازي

وأيضا حضر العميد يوسف الكاديكي رئيس قسم التفتيش والمتابعة بفرع الشرقية وعن إدارة التنمية المستدامة هيثم المنقوش.

في حين أثنى الحضور علي الدعم المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط وعلي رأسها رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفي صنع الله علي منح هذي الفرص التدريبية للارتقاء بمستوي العنصر البشري مثمنين جهود مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة في إعداد وتجهيز هذه البرامج.

وقد تم منح شهائد للمشاركين بالبرنامج من شركة روزن باور النمساوية.

في سياق ليس ببعيد قال دبلوماسي في الحكومة البريطانية في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أمس الجمعة: نحن على علم بادعاء وزارة النفط أن إنتاج النفط انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا ومع ذلك أن هذا التوقع غير دقيق لأنه الإنتاج الفعلي أعلى بكثير .

وأكد الدبلوماسي إنه بينما كان الإنتاج النفطي لليبيا يتقلب على أساس يومي فإن 30 إلى 40 في المائة فقط من الإنتاج الإجمالي للبلاد انخفض .