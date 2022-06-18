الأمين العام لأوبك: هدفنا الحفاظ على استقرار سوق النفط وليس خفض الأسعار أو رفعها

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قال، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، اليوم السبت، إن الهدف المشترك للمنظمة وشركائها من خارجها كان دائمًا الحفاظ على استقرار سوق النفط، وليس رفع الأسعار أو خفضها.

وقال باركيندو، لدى سؤاله عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يوميًا إلى السوق وفقًا لقرار التعديل الأخير الذي اتخذته أوبك + سيساعد في خفض أسعار النفط، “لا يمكننا أن نملي على السوق ما تفعله. ولكن مهمة جلب العرض والطلب باستمرار التوازن هو مسؤولية جميع المنتجين”.

تراجعت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار، أو 5.6 بالمئة ، لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.03 دولارات، أو 6.8 بالمئة، ليستقر عند 109.56 دولار.

وكان هذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ 20 مايو وأقل مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 12 مايو.

وكان أيضًا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لبرنت منذ أوائل مايو وأكبر تراجع لخام غرب تكساس الوسيط منذ أواخر مارس.

وعلى مدار الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للمرة الأولى في خمسة أسابيع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في ثمانية أسابيع.