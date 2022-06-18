أبوكراع يكشف لـ أخبار ليبيا 24 تفاصيل أحداث الشغب بسجن المهدية في سبها

أخبار ليبيا 24

كشف مدير العلاقات العامة والناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، العميد أحمد أبوكراع، عن تفاصيل أحداث الشغب بسجن المهدية في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وأوضح أبوكراع في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أنه حدث شغب داخل السجن بدء برمي قنبلة يدوية محلية الصنع “جلاطينه” من خارج السجن، وسقط جزء من السور الخارجي للسجن، الذي يعتبر قديم ومتهالك وغير مؤهل لاحتواء السجناء.

ولفت أبوكراع، أن أعمال الشغب ومحاولة بعض السجناء الفرار، أسفر عن مقتل أحد المحكومين بالإعدام، في حين تمكن خمسة آخرين من الفرار، مشيرا أن أحكامهم جنائية بسيطة، وسلم أحدهم نفسه صباح اليوم للجهات المختصة بالسجن.

وأوضح أبوكراع، إن إدارة جهاز الشرطة القضائية قررت نقل عدداً من النزلاء المحكومين بالإعدام والمؤبد وأصحاب القضايا الخطيرة كدفعة أولى للسجن المركزي في عين زارة، تمهيداً لنقل باقي السجناء لعدم تأهيل سجن المهدية.

وأشار مدير العلاقات العامة والناطق باسم جهاز الشرطة القضائية إلى أنهم خاطبوا الجهات المختصة الفترة الماضية، وعلق أعضاء الشرطة القضائية العمل قبل أسبوعين بسبب نقص الإمكانيات وتهالك البُنى التحتية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ولكن لم تلقى المطالب أي رد من الجهات المختصة وأصحاب القرار.