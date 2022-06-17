يونيسف تقدم نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

17 يونيو، 2022 11:13 م
9
يونيسف ليبيا
يونيسف ليبيا

أخبارليبيا24

أكدت يونيسف ليبيا أنها قامت بشراء نصف مليون جرعة من التطعيم الفموي ضد شلل الأطفال وقامت بتسليمها إلى ليبيا.

وأوضحت يونيسف أن هذه الخطوة تمت من خلال الشراكة الوثيقة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمجموعة الاستشارية الفنية للتحصين الوطني.

وأشارت يونيسف ليبيا إلى أن لقاحات شلل الأطفال سيتم توزيعها على المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت يونيسف أنه منذ عام 1991، تعتبر ليبيا دولة خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين القوي، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات منذ ذلك الحين.

واستطردت، إلا أن فيروس شلل الأطفال البري يظل تهديدًا محتملاً إذا تم إهمال التطعيم أو إيقافه.

وأضافت أنه لايوجد علاج لشلل الأطفال يمكن فقط منعه، مؤكدة أن اللقاح يمكن أن يحمي الطفل مدى الحياة.

17 يونيو، 2022 11:13 م
9

مقالات ذات صلة

انفوجرافيك| استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2022

18 يونيو، 2022 1:07 ص

اعتداء يتسبب في إهداء كميات كبيرة من مياه النهر الصناعي

18 يونيو، 2022 12:43 ص

رئيس مجلس التخطيط الوطني: المؤسسات السيادية الليبية في طريقها للتوحيد

18 يونيو، 2022 12:10 ص
اجتماع مجلس الوزراء

الدبيبة: البدء بإجراءات القروض السكنية وصرف منحة الزوجة والأبناء قبل العيد

18 يونيو، 2022 12:07 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى