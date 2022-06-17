يونيسف تقدم نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

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أكدت يونيسف ليبيا أنها قامت بشراء نصف مليون جرعة من التطعيم الفموي ضد شلل الأطفال وقامت بتسليمها إلى ليبيا.

وأوضحت يونيسف أن هذه الخطوة تمت من خلال الشراكة الوثيقة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمجموعة الاستشارية الفنية للتحصين الوطني.

وأشارت يونيسف ليبيا إلى أن لقاحات شلل الأطفال سيتم توزيعها على المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت يونيسف أنه منذ عام 1991، تعتبر ليبيا دولة خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين القوي، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات منذ ذلك الحين.

واستطردت، إلا أن فيروس شلل الأطفال البري يظل تهديدًا محتملاً إذا تم إهمال التطعيم أو إيقافه.

وأضافت أنه لايوجد علاج لشلل الأطفال يمكن فقط منعه، مؤكدة أن اللقاح يمكن أن يحمي الطفل مدى الحياة.