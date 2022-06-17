واقعة غريبة بعدن.. عقد قران قط وقطة بمأذون شرعي وحضور معازيم

في واقعة غريبة، نظم مجموعة أشخاص في مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران زواج قط وقطة بحضور شهود ومعازيم. وأقيم الحفل الصغير الذي تم بمشاركة عدد من الجيران والمحيطين في مديرية المعلا.

وتداول نشطاء يمنيون تسجيل فيديو مرئي للواقعة، أظهر شخصاً يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين. واختلط الأمر ما بين جد ومزاح عند من تابعوا الأمر.

وحسب شهود عيان، فإن الحفل سبقته طباعة دعوة رسمية لحضور عقد القران ووزعت دعواته على عدد من الأشخاص المقربين في نفس محيط المنطقة. وأثارت هذه الواقعة استلطاف الكثيرين رغم معارضة البعض، فيما تندر آخرون معتبرين أن هذه الاحتفالية غير مستحبة في ظل عدم قدرة الشباب اليمنيين عن الزواج، بسبب ظروف المعيشة وغلاء المهور.

مأذون شرعي ودعوة رسمية للمعازيم

وأفادت مصادر محلية أن الواقعة حدثت بالفعل في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، ووصفها النشطاء بأنها أغرب حفل عقد قرآن حضره معازيم وتم بدعوة رسمية جرى توزيعها على المشاركين وبحضور مأذون. وأوضحوا أن عقد الزواج جرى بين القطين بشكل رسمي وعبر ورقة جرى خطها من قبل أحد الأشخاص كمأذون شرعي، وتم التوقيع عليها من قبل القط والقطة.

مطالبات بضبط المنظمين لمحاسبتهم قانونياً

ومع انتشار الفيديو في منصات التواصل، انقسمت تعليقات بين معارضين ومتندرين، فالبعض شن هجوماً لاذعاً على هذا التصرف، فيما تنوعت التعليقات بين ساخرة وفكاهية، وذهب البعض إلى التحريض ضد المنظمين للحفل، مطالبين الجهات الأمنية بضبطهم ومحاسبتهم على هذا السلوك المنافي للأعراف والقيم.

وبدورهم، وصف القائمون هذا الحفل بأنه حالة من المزاح لحادثة تزويج قطين من فصيلتين خارجيتين وإن حدث للترفيه والفكاهة ليس إلا، في حين أخذ البعض الحفل بشكل جدي وسارع لمهاجمة من قاموا به وتوجيه اتهامات بتشبيه الحيوانات بالإنسان .