نيران ضخمة في أكبر حقول الغاز الروسية

أخبارليبيا24

اشتعلت النيران في أكبر حقول الغاز الروسية، يوم الخميس، مما أدى إلى تصاعدة أعمدة اللهب في السماء.

وذكر موقع “أويل بيرس” المتخصص في الطاقة بأن الحريق الضخم نجم عن انفجار وقع في أحد الأنابيب.

ونقل عن وحدة “غاز بروم” التي تعمل في الموقع أن الانفجار وقع صباح الخميس في أنبوب يقع بين وحدتي معالجة للغاز، ولم تسجل إصابات.

وأفادت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أن الحريق تم إخماده ولم يتأثر الإنتاج، لكن هذا لم يبدد مخاوف أوروبا، التي تعتمد على الغاز الذي ينتج في هذا الحقل.

ويعد حقل يورنغوي هو أكبر حقل غاز في روسيا، وأحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويعمل بلا انقطاع ممنذ عام 1978.

وكان قد وقع حريق مماثل وقع في مكان قريب العام الماضي أدى إلى زيادة أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6 في المئة.