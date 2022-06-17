مصرع طفل في أوباري جراء لدغة عقرب

17 يونيو، 2022 7:28 م
12
مصرع طفل في أوباري جراء لدغة عقرب
مصرع طفل في أوباري جراء لدغة عقرب

أخبار ليبيا 24 – خبر

لقى طفل يدعى نادر إبراهيم السعيد المصري، مصرعه في أوباري، إثر لسعة عقرب، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وتعبر هذه الحالة ليست الأولى والتي تكشف عن استمرار الاستهتار، بصحة الأطفال والمواطنين الليبيين خاصة في الجنوب الليبي .

ومع بدء موسم الصيف، ونقص المصل الخاص بلدغات العقارب والأفاعي، وخصوصا في الجنوب. تتزايد أعداد الوفيات، ما دفع الأهالي في وقت سابق لتنظيم احتجاجات لمطالبة وزارة الصحة بتوفير الأمصال المضادة للسعات العقارب والأفاعي بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور علي السعيدي، بمركز سبها الطبي، إن الجنوب يحتاج إلى 14 ألف حقنة من المصل الواقي. من لدغات العقارب والأفاعي،  لتغطية فترات الذروة، في فصل الصيف نظرا للطبيعة الصحراوية للإقليم، وارتفاع درجات الحرارة.

17 يونيو، 2022 7:28 م
12

مقالات ذات صلة

الإمداد الطبي يؤكد استلامه شحنة  من الأدوية التخصصية

17 يونيو، 2022 10:23 م
سفينة “آيتا ماري”

سفينة “آيتا ماري” تعلن عن إنقاذ 40 مهاجرا بينهم 6 أطفال 

17 يونيو، 2022 8:16 م
إحباط محاولة لتهريب النقد الأجنبي إلى تركيا

واقعة جديدة.. إحباط محاولة لتهريب النقد الأجنبي إلى تركيا

17 يونيو، 2022 7:03 م
عبد القادر حويلي

حويلي يكشف نقاط الخلاف في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

17 يونيو، 2022 6:51 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى