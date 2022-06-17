للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.. توقيع مذكرة تفاهم بين الكهرباء وبلدية مصراتة

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وقعت الشركة العامة للكهرباء وبلدية مصراتة مذكرة تفاهم وتعاون بينهما تتخذ بموجبها جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية.

وبحسب بيان شركة الكهرباء، ستتخذ البلدية حسب اتفاقها جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية والتي جرى تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لها في إطار التنسيق لانطلاق الحملة.

وحضر مراسم توقيع المذكرة، عضو مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عمر القايد، وعميد بلدية مصراته، محمود السقوطرى، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين، وعدد من مهندسي إدارة خدمات المستهلكين الوسطى، إضافة إلى عدد من أعضاء بلدية مصراتة.