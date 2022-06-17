شكشك يحضر اعتماد تقرير مراجعة حسابات الكوميسا للعام المالي 2020

17 يونيو، 2022 9:05 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

اعتمد أمس الخميس وفي مقر الامانة العامة لمنظمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا تقرير مراجعة حسابات المنظمة للعام المالي 2020م والصادر عن مجلس المراجعين الخارجيين بحضور خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة.

وقد تمت الاشادة بمهنية التقرير وما بذل فيه من جهود تتفق مع المعايير الدولية ويعزز من شفافية المنظمة وانفتاحها .

وأوصت الكوميسا باعتماد التقرير على أن يتابع مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذ الملاحظات الواردة به.

فضلا عن القيام بأعمال المراجعة التي سيتم إجراؤها عن العام المالي اللاحق.

يشار إلى ان عملية المراجعة الخارجية للأمانة العامة للكوميسا قد قام بها فريق مراجعين من اربعة اجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة في افريقيا.

من بينها ديوان المحاسبة الليبي بالإضافة الى ( كينيا – الكونغو – اسواتينا).

وبحسب الديوان تأتي عضوية الديوان في اللجنة كتعزيز لما يحظى به الديوان من مكانة بين الاجهزة والمنظمات النظيرة.

فضلا عن ما يشهد له من كفاءة وموضوعية عهدت اليه من خلالها مراجعة حسابات منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا ).

وتضم الكوميسا 21 دولة أفريقية يقطنها 586 مليون نسمة وهي أكبر سوق للتجارة والاستثمار في افريقيا.

17 يونيو، 2022 9:05 ص
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