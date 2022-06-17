حويلي يكشف نقاط الخلاف في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

أخبارليبيا 24 – متابعات

قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة، عبدالقادر حويلي، إنهم أنجزوا خلال المباحثات والنقاشات في القاهرة. مع وفد مجلس النواب، ما يقارب الـ 90% من المواد الدستورية، لكن المواد الدستورية. “الجوهرية”، والتي تمثل 5% فقط من النقاط، ما تزال محل خلاف بين اللجنتين.

وكشف حويلي، في تصريحات صحفية، أن الخلاف بين وفدي مجلسي النواب والدولة يتمحور في نقاط محددة منها. أن بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون، بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات. لكن مجلس الدولة رفض هذا، كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا. ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية، على حد قوله.

وتابع عضو مجلس الدولة، أن الخلاف في اجتماعات القاهرة كذلك، في نقطة، ممارسة “العسكر” للسياسية. حيث طلب البعض استثناء العسكر ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضه وفد مجلس الدولة. كونه مخالفا للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة السياسة.

كما كشف حويلي أن الحكم المحلي أيضا ما يزال محل خلاف؛ حيث تبقى الإشكالية في عدد المحافظات. وبين تعيين المحافظين وعمداء البلديات وانتخابهم.

وأضاف أن هناك بعض المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية وحقوق المكونات، وأسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية. وهى لاتزال قيد الدراسة بين اللجنتين.

واختتم حويلي، بأمله في حدوث تفاهم بين اللجنة المشتركة خلال المدة المتبقية.

ويذكر أن هناك عملية ترقب واسعة للقاعدة الدستورية، المنتظر صدورها عن وفدي مجلسي النواب والدولة في القاهرة. لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، وقبل أيام من انتهاء خارطة الطريق الأممية يونيو الجاري.