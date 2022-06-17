حبس متهمين بعد إثبات واقعة توريد 179000 كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل

أخبارليبيا24_متابعات

أفاد مكتب النائب العام أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تضمن إثبات واقعة توريد 179000 كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط رغم علم مالكه بسميته والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.

واوضح المكتب بدء عمليات الفحص من قبل الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات.

حيث بدأت الإدارة في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ.

وأثبتت الإدارة واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير ادرج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة وعلى الأخص الوثيقة المتعلقة بنوع البضاعة.

وطلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة.

وطبقا للتحقيقات أثبت تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة بغية استعمالها توريد غاز بروميد الميثيل تحت مسمى آخر.

فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً رغم ظهور بيانات كافية تفيد أن الاسطوانات المعروضة عليه لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه.

في حين اصدرت النيابة العامة الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً.

كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من اسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط.

وكشفت التحقيقات نتائج التحليل النوعي للعينات على أن الاسطوانات تحتوي على غاز بروميد الميثيل.

وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.