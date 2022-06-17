بايدن يقول إنه لن يجتمع منفردا مع ولي عهد السعودية

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قال، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لن يعقد لقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال رحلة الشهر المقبل وإنه سيراه فقط كجزء من “اجتماع دولي” أوسع.

وكانت خطة بايدن، وفقا لما جاء في تقرير لرويترز، لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي، المعروف باسم “أم بي سي”، جزءًا من رحلته الأولى إلى منطقة الخليج كرئيس، واعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان على أنها تتعارض مع وعده بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال بايدن، للصحفيين، عندما سئل عن الطريقة التي سيتعامل بها خلال زيارته للسعودية مع السعودية ، “لن ألتقي بمحمد بن سلمان. سأحضر اجتماعًا دوليًا، وسيكون جزءًا منه”.

وفيما سبق، وعلى خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقيم بالولايات المتحدة، قال بايدن كمرشح رئاسي، إنه يريد أن يجعل السعودية “منبوذة”.

وبعد أسابيع من توليه منصبه، غير بايدن سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية، واتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وخاصة مقتل خاشقجي في تركيا في عام 2018.

ومع ذلك، ونظرا لمساعيه لخفض أسعار البنزين المرتفعة القياسية هذا العام حثت الولايات المتحدة الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج لتعويض الخسائر الروسية في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأصبحت رغبة واشنطن في تحسين العلاقات مع دول الخليج أكثر إلحاحًا في أعقاب ذلك، حيث تتطلع أوروبا إلى خفض اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا.

وقال دبلوماسيون غربيون، في وقت سابق، وفقا لرويترز، إن الولايات المتحدة تحث دول الخليج على إدانة موسكو علنا، لكن دول الخليج تحاول الحفاظ على ما تصفه بموقف محايد.