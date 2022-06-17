النفط يتراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار، أو 5.6 بالمئة ، لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.03 دولارات، أو 6.8 بالمئة، ليستقر عند 109.56 دولار.

وكان هذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ 20 مايو وأقل مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 12 مايو.

وكان أيضًا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لبرنت منذ أوائل مايو وأكبر تراجع لخام غرب تكساس الوسيط منذ أواخر مارس.

وعلى مدار الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للمرة الأولى في خمسة أسابيع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في ثمانية أسابيع.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات، إن “أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار، وأشارت روسيا إلى أن صادرات النفط يجب أن تزيد، ومع تنامي مخاوف الركود العالمي”.

وأضاف، أن “محافظي البنوك المركزية العالمية الذين خففوا بسرعة السياسة النقدية أثناء الوباء لتجنب الركود، يشددون الآن لمحاربة التضخم.”

كما تراجعت العقود الآجلة للبنزين والديزل في الولايات المتحدة بأكثر من 4 بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ إلى خفض الطلب.

رويترز