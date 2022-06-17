وزارة المالية بالوحدة الوطنية تصدر تقرير الشفافية للإيرادات والنفقات العامة

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أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تقرير الشفافية والافصاح بدء من الأول من يناير للعام الحالي وحتى 31 مايو وكشفت فيه عن إجمالي الإيرادات حيث بلغت إيرادات مبيعات النفطية 37.368 مليار دينار ، وبلغت إيرادات الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية 16.146 مليار دينار بإجمالي إيرادات الموارد النفطية 53.515 مليار دينار .

وفي بند الإيرادات السيادية أكد التقرير بلوغ إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 601.835 مليون دينار.

وبلغت إيرادات رسوم الجمارك 69 مليون دينار ، وبلغت إيرادات الإتصالات 64 مليون دينار.

كما بلغت إيرادات مبيعات المحروقات بالسوق المحلي 59.969 مليون دينار ، وبلغت رسوم الخدمات وإيرادات أخرى 66.246.

وذلك بإجمالي إيرادات سيادية 1،043 مليار دينار ، وبلغت بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 792.174 مليون دينار.

وذلك بإجمالي الموارد المالية العامة والتي بلغت 55.350 مليار.

كما أوضح التقرير إجمالي النفقات العامة خلال نفس الفترة والتي بلغت في الباب الأول “المرتبات ومافي حكمها” 16.791 مليار.

وذلك بسبة إنفاق 58.6‎%‎ ، كما بلغت نفقة الباب الثاني “نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل” 2.114 مليار دينار.

وذلك بنسبة إنفاق بلغت 7.4‎%‎ ، وبلغ الإنفاق في الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” 117.896 مليون دينار.

بنسبة إنفاق 0.4‎%‎ ، وبلغت نفقات الباب الرابع “نفقات الدعم” 9.609 مليار دينار بنسبة إنفاق 33.6‎%‎.

وذلك بإجمالي قيمة النفقات الجهات العامة بلغ 28.633 مليار دينار.