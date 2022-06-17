الإمداد الطبي يؤكد استلامه شحنة  من الأدوية التخصصية

أخبارليبيا24

أكد جهاز الإمداد الطبي أن مخازن الحلقة الباردة بالجهاز استلمت في وقت متأخر ليلة الخميس شحنة من الأدوية التخصصية.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن الشحنة موردة من إحدى الشركات العالمية، عبر الشحن جوي بمطار معيتيقة الدولي.

وأضاف الجهاز أن الشحنة وصلت بعد الإفراج عنها بعد استكمال إجراءات التصريح الجمركي من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي بالجهاز.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة المكلف محمد عقيلة، أن هذه الشحنة ضمن عدة شحنات ستصل تباعا.

وأفاد أن الجهاز قام بفتح اعتماداتها وحصول الموافقة عليها من رئاسة الوزاراء وديوان المحاسبة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لسد العجز في الأدوية التخصصية.

وذكر عقيلة أن هذه الشحنة سيتم تسليمها لفروع الجهاز في كل المناطق بعد معاينتها من قبل المختصين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومنح إذن استعمالها.

ولفت أمين مخزن الحلقة الباردة إلى أن هذه الشحنة ستساهم بشكل مباشر في تخفيف عبء توفيرها على المواطنين.