الأهلي طرابلس يفوز على غريمه الاتحاد ويحسم الديربي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فاز فريق الأهلي طرابلس على غريمه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جرت بين الفريقين اليوم على أرضية ملعب الجميل. ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

وتمكن صالح الطاهر من تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني في الدقيقة الـ62 نجح محمد زعبية. الذي شارك كبديل في بداية الشوط الثاني، في تسجيل هدف التعادل لصالح الاتحاد.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، نجح أنيس السلتو في تسجيل هدف الفوز القاتل للأهلي طرابلس. ليقترب الأهلي طرابلس من حسم تأهله للدور السداسي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده للنقطة الـ27 ليعزز تواجده بالمركز الثاني بترتيب المجموعة. حيث يتبقى له ثلاث مباريات عقب مباراة اليوم من أجل حسم تأهله لبطاقة الدور السداسي، قبل أن يواجه الأولمبي ثم الخمس ثم أبوسليم.

فيما واصل الاتحاد صدارته لترتيب المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة. حيث ضمن منذ عدة جولات تأهله رسميًا للدور السداسي، في انتظار بطاقتين أخريين للصعود معه.