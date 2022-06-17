واقعة جديدة.. إحباط محاولة لتهريب النقد الأجنبي إلى تركيا

17 يونيو، 2022 7:03 م
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إحباط محاولة لتهريب النقد الأجنبي إلى تركيا
إحباط محاولة لتهريب النقد الأجنبي إلى تركيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

في واقعة جديدة، تكشف استمرار أعمال التهريب للأموال للخارج، والاستهانة بمقدرات ليبيا. أعلن جهاز الأمن الداخلي. ضبط مبلغ قدره (1.471.780دولار) و (1.328.269 يورو) معدة للتهريب إلى تركيا.

وقال الأمن الداخلي في بيان، إن عملية الضبط، تمت على إحدى رحلات الخطوط الجوية الإفريقية. في حقائب سفر كل من المتهمين، (ع.م.م.أ) و (م.خ.أ.ر) .

ووفق خبراء، فإن هناك نشاط ملحوظ لعملية تهريب النقد الأجنبي بين ليبيا وتركيا. وذلك عبر مطاري معيتيقة بطرابلس ومصراتة الدولي، وهو موجود منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011. وسيطرة الميليشات والمجموعات المسلحة .

17 يونيو، 2022 7:03 م
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