وهيبة : هذا ما دار بين المنفي وصالح في القاهرة

16 يونيو، 2022 6:06 م
2
المنفي وصالح
المنفي وصالح

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي  خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

وبينت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة أن اللقاء الذي جرى ليلة أمس تناول الوضع السياسي في البلاد. وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأضافت وهيبة أن للقاء تناول أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة. ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

وفي سياق منفصل، تلقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز”. لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رئيس المجلس يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد. وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري، مؤكداً أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية. من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.

16 يونيو، 2022 6:06 م
2

مقالات ذات صلة

أعمال اللجنة العسكرية المشتركة

الناظوري والحداد يصلان القاهرة لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة

16 يونيو، 2022 6:11 م
نادية عمران

عمران : “ويليامز” متأكدة من فشل اجتماعات القاهرة

16 يونيو، 2022 5:52 م
مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا

بقدرة 500 ميغاواط .. بدء تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا بقيادة توتال

16 يونيو، 2022 5:36 م
الكبير وجبريل أوحيدة

أوحيدة: بريطانيا توهم “الكبير” أنها هي من تعطيه الشرعية

16 يونيو، 2022 5:12 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى