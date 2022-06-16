وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف وروسيا تحذر

أخبار ليبيا 24

وصل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان زعماء أقوى ثلاث دول اقتصادية بالاتحاد الأوروبي قد توجها إلى كييف في قطار ليلي في محاولة لتأكيد دعم أوروبا لأوكرانيا.

وهذه الرحلة هي الأولى لهؤلاء الرؤساء، إذ لم يزر أي منهم أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، حيث تعرض شولز وماكرون لانتقادات شديدة في الداخل لعدم زيارتهما للدولة التي مزقتها الحرب في وقت سابق.

وسيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالثلاثي لإجراء مناقشات حول مساعدة عسكرية ومحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتم تصوير الزعماء الثلاثة وهم يسافرون معًا طوال الليل في قطار من بولندا يستخدم لنقل ضيوف بارزين إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحفيين في محطة القطار في كييف، “إنها لحظة مهمة. وإنها رسالة وحدة نرسلها إلى الأوكرانيين،. للدعم والحديث عن الحاضر والمستقبل، لأن الأسابيع المقبلة، كما نعلم، ستكون صعبة للغاية”.

ويتركز القتال منذ أيام في ليسيتشانتسك وسيفيرودونيتسك وهما مدينتان رئيسيتان في دونباس.

واعترفت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة بأن قواتها طُردت من وسط مدينة سيفيرودونتسك ولم يعد لديها سوى “قنوات اتصال معقدة” معها بعد تدمير جميع الجسور المؤدية إلى ليسيتشانسك.

وحذّر الكرملين الخميس من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول الرؤساء إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف “أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا. فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة”.

وأضاف، أن ذلك سيكون “غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد”.