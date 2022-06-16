استطلاع | نشطاء : حتى حج بيت الله الحرام جعله “الدبيبة” بابًا للسرقة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

لاقى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تخصيص عبد الحميد الدبيبة مبلغ 200 مليون دينار. لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لتغطية نفقات بعثة الحج للعام الحالي انتقاد كبير في أوساط المجتمع الليبي.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إنه مش مهام الدبيبة تحجيج الليبيين، بل مهمتك تعدل بيننا، تعالج فقرائنا. وجرحى حروبنا من جميع الأطياف، تبني أو تعوض اللي هدم بيوتهم الحروب. مهمتك ترجع الضي يشتغل وتعمم الأمن في ربوع البلاد.

أموال الدولة

وبين بعض النشطاء أن القانون لم يجز التصرف في أموال الدولة بالمجان إلا بقانون إذا كانت قيمة التصرف تزيد على عشرة آلاف دينار. وهذا بصريح نص المادة 24 من قانون نظام المالي للدولة.

ونصت المادة صراحة على أنه “لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة آلاف دينار فلا يجوز التصرف إلا بقانون”.

حساب التكلفة

وأشار النشطاء إلى أن “نائب رئيس هيئة الحج والعمرة قال إن تكلفة الحج هذا العام قُدرت بِــ6500 دولار للحاج الواحد. وأنه قد تم تحديد عدد الحجاج الليبيين لهذا الموسم بـ 3531 حاجا”.

وإجمالي ما يدفع للحجاج بالدينار الليبي هو ضرب عدد الحجاج في قيمة تكلفة الحج بالدولار أي 3135 حاج ضرب 6500 دولار يكون الناتج عشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة دولار”.

وذكر النشطاء أن هذه القيمة تعادل بالدينار الليبي بعد ضربها في سعر الصرف 4.80 دينار هو مبلغ وقدره سبعة وتسعون مليون وثمانمائة واثنا عشر دينار ليبي.

الاستطلاع

ومن هذا المنطق نشرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” وكان “حكومة الوحدة الوطنية تقرر تغطية تكاليف الإنفاق للحجاج الليبيين لهذا العام خصما من الخزانة العامة وتخصيص مبلغ 200 مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية هذه النفقات”.

1- مع القرار

2-ضد القرار

3-ارهاق لخزانة الدولة

آراء المشاركين

وقالت “نسمة البوسيفي” ضد وبقوة فيه أشياء أهم “الحج لمن استطاع إليه سبيلا” ولازم برزقك اتحج موش من الدولة .. وهي طايحه بيها عموما فيها بزنس أكيد للبزناسه .

وأيد “عليوه الدهماني” القرار .. الشعب يستاهل أكثر من هكي ضريبة العيش في ليبيا تستحق الكثير حج مبرور ودنب مغفور إن شاء الله، حسب رأيه .

وقال “Ali Zaid” إهدار للمال العام، وربي قال لمن استطاع وهذه الأموال ملك الشعب كله .. وبعدين ضروري يسكن في برج الساعة وكم عدد الحجاج حتى يكلفوا 200 مليون وفي ناس محتاجة جرعة وماعندة ثمنها وغيره.

وأوضح “Ballah Alaml” مدام للحج مع بس بشرط يكون قرار دائم لكل الليبيين الحق في حجة واحدة ع حساب الدولة .. لأن كل ليبي عنده حصة في خير بلاده ولو فئة معينة يبقى هكي كأنه ظلم زي الأب لما يعطي شي لواحد من أبنائه والباقي لا .

ومن جهته، قال “maged khalil” ضد القرار لأنَّ هذا المال مال عام لا ينبغي التصرف فيه وفريضة الحج مرهونة بالقدرة والاستطاعة .. بمعنى الذي لا يملك المال لأداء الفريضة فالحج ساقط عنه. المتضررون من الحرب الماضية هم أولى بل أنّ الحكومة ملزمة بتعويضهم.

وذكر “Os Alabuide” أن هذا القرار إرهاق لخزانة الدولة لان رسولنا عليه الصلاة و السلام عندما ذكر ركن الحج قال “من استطاع إليه سبيلا” .. ولم نعلم لا سلفا ولا خلفا ما قام بمثل ما قامت به حكومة الخيبة الوطنية. حسب قوله .