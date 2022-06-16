ملف مكافحة الهجرة أبرز ما تناولاه.. المنقوش تلتقي دي مايو في روما

16 يونيو، 2022 3:56 م
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أخبار ليبيا 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس في روما، مع نظيرها الإيطالي، لويجي دي مايو.

وقالت الخارجية، إن الجانبين تناولا العديد من الملفات، بينها آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة.وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت، أنهم جددا دعمهما للجهود التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز. وكذلك مشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُقام في القاهرة برعاية من بعثة الأمم المتحدة؛. من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

 

 

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16 يونيو، 2022 3:56 م
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