بشأن منحة الزوجة والأولاد.. الكيلاني: سنشرع في تحويل ملحق سنة 2021

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني في اجتماع أمس الأربعاء مع الدكتور ناجي بازينه مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن المشروع سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021 .

وبحثت الكيلاني مشروع تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين.

وأكدت أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة تمت مطابقتها البيانات مع بعض الجهات التابعة لها.

موضحة أن الوزارة في انتظار مطابقة وزارة المالية حتى يتسنى معرفة اعداد المستحقات للعلاوة .

وتوجهت الكيلاني بالشكر لفريق مشروع المنحة مشددة على سرعة إتمام الإجراءات كي تصل المنحة الي مستحقيها.