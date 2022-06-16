بشأن منحة الزوجة والأولاد.. الكيلاني: سنشرع في تحويل ملحق سنة 2021

16 يونيو، 2022 9:36 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني في اجتماع أمس الأربعاء مع الدكتور ناجي بازينه مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن المشروع سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021 .

وبحثت الكيلاني مشروع تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين.

وأكدت أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة تمت مطابقتها البيانات مع بعض الجهات التابعة لها.

موضحة أن الوزارة في انتظار مطابقة وزارة المالية حتى يتسنى معرفة اعداد المستحقات للعلاوة .

وتوجهت الكيلاني بالشكر لفريق مشروع المنحة مشددة على سرعة إتمام الإجراءات كي تصل المنحة الي مستحقيها.

الكيلاني: مشروع منحة الزوجة والأولاد سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021
الكيلاني: مشروع منحة الزوجة والأولاد سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021
16 يونيو، 2022 9:36 ص
10

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