طقس معتدل على مناطق ليبيا والبحر هادئ إلى خفيف الموج

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين (29–34) مئوية، ولا تتجاوز (28) مئوية على الجبل الأخضر، وتكون ما بين (35-39) مئوية على مناطق الجنوب.

وأضاف المركز، أن البحر، هذا اليوم ويوم الغد، يكون هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الغربي.

بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

وتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى منتصف الأسبوع القادم، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الخمس الليلة بسبب الشبورة المائية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة على ساحل الخمس؛ لظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.