محمد رمضان أمام المحكمة من جديد.. والسبب 100 مليون جنيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

العديد من الأحداث المثيرة في حياة الفنان محمد رمضان، جعلته دائما في بؤرة الأضواء باستمرار.

ويعتبر خلاف محمد رمضان مع شبكة قنوات “إم بي سي” الذي وقع مؤخرا، من أهم فصول الإثارة في حياته.

وألزمته محكمة مصرية برد مبلغ 13 مليون جنيه لصالح شبكة “إم بي سي”، وذلك بسبب إخلاله بعقد مبرم مع الشبكة.

وكشف المستشار ثروت عبدالشهيد محامي شبكة قنوات “إم بي سي” في بيان رسمي، عن إنه بصدد دراسة الحكم.

وذلك لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأوضح المستشار أن “MBC ستوديوز” كانت قد تعاقدت مع محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016 على التفرغ لتقديم 3 مسلسلات من إنتاج الشركة.

وذلك عن السنوات (2017،2018،2020)، وتقاضى بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه المسلسلات، لكن الفنان أخل بالتزاماته التعاقدية.

وقال : “جاء في صحيفة الدعوى أنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه”.

وتابع: ” مع إلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدما، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية”.

*قضية آخرى

جدير بالذكر أن الحكم الصادر لصالح شبكة “إم بي سي” لم يكن الأول ضد محمد رمضان.

ففي 7 أبريل 2021، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر الذي وافته المنية في نفس العام،

بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان،

وذلك عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الأخير على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.