محمد حمودة: الحكومة لن تعترف بالموازنة والمركزي لن يعتمدها

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قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 اليوم الخميس إن إقرار مجلس النواب للميزانية التي تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا هو خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات

واوضح حمودة أن البرلمان يهدف إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع.

وأكد أن حكومة الدبيبة لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، والمصرف المركزي لن يعتمدها.

ونوه أنه من المستبعد أن يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة.

مؤكدا أن المركزي هو مؤسسة مالية مستقلة عن حكومة باشاغا، وهي ملك الشعب الليبي.

ولفت إلى أن الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات.

وشدد على أن الحكومة لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب الليبي.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد قال أمس الأربعاء إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.

في حين أوضح بليحق أن عدد المصوتين لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بلغ 103 نائب.

وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

في حين أكد عضو مجلس النواب بدر النحيب أمس الأربعاء أنه تم إقرار قانون الميزانية العامة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح النحيب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن إقرار قانون الميزانية لعام 2022 تم بالإجماع، بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.