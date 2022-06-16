بعد أكثر من ربع قرن.. وداعا متصفح “إنترنت إكسبلورر”

وفي دراسة أعدتها شركة Lansweeper أظهرت فيها أن ثمة 9 ملايين جهاز يحملون نظام تشغيل ويندوز 10 لدى 33 ألف مؤسسة.

وأن جميع الأجهزة مثبت عليها برنامج “إنترنت إكسبلورر 11”.

وعقب رفع الدعم عن متصفح “إنترنت إكسبلورر 11 ” سيصبح من الصعب سد ثغراته الأمنية.

وبالتالي من السهل أن يتعرض مستخدم “إنترنت إكسبلورر” على ويندوز 10 لعمليات قرصنة (هكر) وسرقة بياناته الخاصة.

وقد أصدرت شركة مايكروسوفت متصفح “إنترنت إكسبلورر” لأول مرة في عام 1995، كجزء من حزمة الوظائف الإضافية لنظام التشغيل “ويندوز 95”.

ثم أصبح المتصفح مجانا مع مرور الوقت وظهور إصدارات حديثة من أنظمة التشغيل (ويندوز).

وكان متصفح “إنترنت إكسبلورر” في يوم من الأيام هو متصفح الويب الأكثر استخداما.

وفي عام 2003 ارتفعت نسبة مستخدميه حول العالم إلى 95%، ثم تراجعت شعبيته بعد ظهور متصفح safari من شركة Apple.

وكذلك اطلاق فايرفوكس Firefox عام 2004 وجوجل كروم Google chrome عام 2008.

وانخفضت شعبية المتصفح أكثر وأكثر بعد ارتفاع شعبية أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل أندرويد Android و IOS التي لا تدعم إنترنت إكسبلورر.

وطرحت مايكروسوفت البديل الجديد لمتصفح “إنترنت إكسبلورر”، وهو “مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge”،

بعدما أوقفت ميزات إنترنت إكسبلورر عام 2016.

وسيتعرض الملايين من مستخدمي Windows 10 لخطر فقدان الوصول إلى الإنترنت، مع إنهاء شركة مايكروسوفت الدعم نهائيا لمتصفحها “Internet Explorer11”.

ويتوجب على الملايين من مستخدمي متصفح “إنترنت إكسبلورر” التحديث فورا إلى متصفح Microsoft Edge الأحدث.