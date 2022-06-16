قطعت أوصالهما.. اعتراف مشتبه بهما بقتل صحفي بريطاني ودليله في البرازيل

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اعترف اثنان من المشتبه بهم بقتل وتقطيع أوصال الصحفي البريطاني دوم فيليبس وخبير السكان الأصليين برونو بيريرا.

أتى ذلك، حسبما أفاد به تلفزيون غلوبو البرازيلي يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بالشرطة، بعد أن فقد الرجلان لأكثر من أسبوع في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.

وقالت الشرطة الاتحادية، في بيان، إنها ما زالت تبحث عن فيليبس وبيريرا، فيما وصفته بتحقيق في جريمة قتل بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهم في القضية.

وذكرت شبكة “سي إن إن برازيل” نقلاً عن مصادر بالشرطة أن أحد المشتبه بهما اعترف للشرطة بقتل فيليبس وبيريرا وأعطى مكان الجثث. وفي وقت سابق، ذكرت باند نيوز اعتراف كلا المشتبه بهما.

وأفادت، وكالتا أنباء رويترز وأسوشيتد برس، بأن الشرطة أخذت رجلا ملثما وصفته بأنه مشتبه به على النهر حيث اختفى الرجال. ولم تعلق الشرطة على الاعترافات المبلغ عنها.

وكان فيليبس، المراسل المستقل الذي كتب للصحيفة البريطانية الجارديان وواشنطن بوست، يجري بحثًا عن كتاب عن الرحلة مع بيريرا، الرئيس السابق للقبائل المعزولة، والتي تم الاتصال بها مؤخرًا في وكالة فوناي الفيدرالية لشؤون السكان الأصليين.

وكان الصحفي ومرافقه في منطقة نائية، بالقرب من الحدود مع كولومبيا وبيرو، تسمى وادي جافاري، والتي تعد موطنا لأكبر عدد من السكان الأصليين غير المتصلين في العالم.

وتم غزو المنطقة من قبل الصيادين غير القانونيين والصيادين وقاطعي الأشجار وعمال المناجم، وتقول الشرطة إنها طريق رئيسي لتهريب المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في التحقيق، وهما الصياد أماريلدو دا كوستا دي أوليفيرا المعروف باسم “بيلادو”، وشقيقه أوسيني دا كوستا دي أوليفيرا، أو “دوس سانتوس”.

وكان اماريلدو، قد اعتقل الاسبوع الماضي بتهم تتعلق بالأسلحة وهو محتجز. بينما تحقق الشرطة في تورطه في القضية، تم اعتقال أوسيني ليلة الثلاثاء.

ونفت أسرة المشتبه بهما أن يكون لها أي دور في اختفاء الرجلين.

ودعت الجماعات الحقوقية والمدافعون عن حرية الصحافة السلطات البرازيلية إلى تكثيف البحث عن فيليبس وبيريرا.