عمر بسيسة لـ ” أخبار ليبيا 24 “: المالية لم تبدأ بعد في تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق سن 18

16 يونيو، 2022 12:17 م
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أخبارليبيا24_خاص

أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس أن الوزارة لم تبدأ بعد في تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وأوضح بسيسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تدقيق وتمحيص البيانات الخاصة بالزوجة غير العاملة.

أشار إلى أن الوزارة لازالت تدقق في بيانات البنات فوق 18 عاماً غير العاملة، مع بعض الجهات.

ولفت إلى أنه عند انتهاء التدقيق ستشرع وزارة المالية في تنفيذ منحة الزوجة والبنات.

وأضاف بسيسة، أنه سيتم الأعلان عن التنفيذ فور الإنتهاء من الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

يأتي ذلك في وقت أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني في اجتماع أمس الأربعاء مع الدكتور ناجي بازينه مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن المشروع سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021 .

وأكدت أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة تمت مطابقتها البيانات مع بعض الجهات التابعة لها.

موضحة أن الوزارة في انتظار مطابقة وزارة المالية حتى يتسنى معرفة اعداد المستحقات للعلاوة .

وتوجهت الكيلاني بالشكر لفريق مشروع المنحة مشددة على سرعة إتمام الإجراءات كي تصل المنحة الي مستحقيها.

في حين بحثت الكيلاني مشروع تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين.

عمر بسيسة لـ " أخبار ليبيا 24 ": المالية لم تبدأ بعد في تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق سن 18
عمر بسيسة لـ ” أخبار ليبيا 24 “: المالية لم تبدأ بعد في تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق سن 18
16 يونيو، 2022 12:17 م
3

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