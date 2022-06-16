عمران : “ويليامز” متأكدة من فشل اجتماعات القاهرة

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قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن مشاورات القاهرة لن تصل إلى نتيجة. لأن الأساس الذي يتفاوض كل طرف منهما خاطئ.

وأضافت في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس “مجلس الدولة يقول إنه ذاهب للقاهرة لإعداد قاعدة دستورية تكون أساسًا للانتخابات. ومجلس النواب يقول إنه ذاهب للقاهرة متمسكًا بالإعلان الدستوري الـ12، أي أن الأساس غير صحيح للتفاوض”.

ونوهت إلى أن مجلسي النواب والدولة لا يمكنهما التوافق أبدًا، رغم الزخم الإعلامي الذي يخرج حاليًا حول التوافق، وهو مضلل إلى حد بعيد.

وتابعت أن البعثة الأممية نفسها متأكدة من الفشل في اجتماعات القاهرة، لأنها تدرك أن هذه الأجسام لا يمكنها أن تصل إلى توافق. منوهة بأن البعثة الآن بصدد رفع العصا لهم، ولذلك تنذرهم بأنها الفرصة الأخيرة، لأنها تدرك أنه لن يحدث توافق بينهم.

وأكملت “مسألة إعداد قاعدة دستورية موضوع معقد وليس بهذه الهزلية التي يتم التعامل معها، مضيفة بأن الطريقة التي يعملون بها هزلية جدا. لأن مشروع الدستور مرتبط ببعضه، ولا يمكن التعامل معه بتلك الطريقة.

وتابعت “ويليامز تسعى حاليًا لغلق هذا المسار وتتجه لمسار آخر، وقد تعول فيه كثيرًا على المجلس الرئاسي. بمراسيم قوانين لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، أو ملتقى حوار ثاني أو اتفاق سياسي جديد”.

وأشارت إلى أن الدبيبة يسعى لإعداد قوانين انتخابية ومجلس تشريعي من المرشحين للانتخابات البرلمانية.