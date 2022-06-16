صلاح بين العشرة الأكثر تبرعا للأعمال الخيرية بالعالم نجم ليفربول جاء في الترتيب الثامن

أخبار ليبيا 24- متابعات

حل اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح في المرتبة الثامنة من قائمة صحيفة “تايمز” البريطانية،

الخاصة بالأشخاص الأكثر تبرعا للأعمال الخيرية حول العالم.

واعتمد معيار الصحيفة في التصنيف على نسبة التبرعات من إجمالي ثروات الأشخاص، وليس حجم التبرعات.

وكشفت الصحيفة عن أن محمد صلاح تبرع بنحو 6 بالمئة من الثروة التي كسبها، مخصصا تلك الأموال للقطاع الصحي.

*ثروة صلاح

وأوضحت أن ثروة صلاح بلغت 41 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار)، أنفق منها على الأعمال الخيرية نحو 3 ملايين دولار.

وكان من بين التبرعات التي قدمها صلاح، مبلغ 2.9 مليون دولار لترميم معهد الأورام في القاهرة بعدما تعرض لدمار عام 2019.

ويعرف صلاح بأعماله الإنسانية في قرية نجريج، مسقط رأسه بمحافظة الغربية شمالي مصر.

وكان قائد منتخب “الفراعنة” محمد صلاح، ونجم سباقات “فورمولا 1” لويس هاملتون، هما الرياضيين الوحيدين في قائمة الأشخاص الأكثر تبرعا.

وترك صلاح بصمته في الأعمال الخيرية والتي يخصص لها الكثير من أمواله.