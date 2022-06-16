خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. المستشار صالح يجدد دعمه لإنهاء العمل على المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليام، إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعرب خلال لقائها معه، اليوم الخميس، في القاهرة عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون، وفق تغريدتين منفصلتين نشرتهما عبر تويتر.

وأوضحت وليامز أنها التقت اليوم في القاهرة المستشار عقيلة صالح؛ لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع وليامز جرى خلاله بحث آخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري.

وأضاف المركز إن اللقاء الذي جرى بمقر إقامة عقيلة صالح في القاهرة تطرق نحو السلطة التنفيذية وكيفية دعمها بالصورة الصحيحة لتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز.

وانطلقت مساء اليوم أعمال الجلسة المسائية للجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الجارية بين لجنتي النواب والدولة بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.