حمودة: الحكومة اعتمدت جدول المرتبات الموحد للوحدات الإدارية

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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس إنه تم إقرار واعتماد جدول المرتبات الموحد للوحدات الإدارية تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفى ، أن هذا القرار جاء بعد تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع واستناداً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأفاد الناطق أن هذه اللائحة تمنح اختصاص مجلس الوزراء إصدار جدول المرتبات، مؤكدًا إحالة الجدول لمجلس النواب ليتم إصداره كقانون ولكن لم يتم إقراره من قبل المجلس.

وحول الميزانية، يقول حمودة :”إن إقرار مجلس النواب للميزانية التي تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا هو خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات”.

وذكر الناطق أن البرلمان يهدف إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع.

وأكد حمودة أن حكومة الوحدة الوطنية لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، والمصرف المركزي لن يعتمدها، منوهًا أنه من المستبعد أن يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة.