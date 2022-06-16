حكومة الدبيبة تعتمد جدول المرتبات الموحد قبل إقراره من البرلمان

أخبار ليبيا 24

قرر، مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، العمل بـ “مقترحه” لقانون المرتبات الموحد إلى حين إصداره لاحقه.

وقال، المكتب الإعلامي للدبيبة، “تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة، مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم العمل بجدول المرتبات الموحد”.

يأتي ذلك بعد الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء لعام 2022، بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس.

وجاء هذا القرار بعد يوم من إقرار مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2022، والتي تقدمت به الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.