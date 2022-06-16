إحصائية صادمة.. سيارات تسلا الأكثر حوادث أكثر من 270 حادثا خلال عام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت بيانات إدارة السلامة المرورية الأمريكية أن العدد الأكبر من حوادث السيارات المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية،

كان من نصيب شركة تسلا لصناعة السيارات.

ويبدو أن سيارات تسلا تواجه تحديا جديدا قد يعرضها للمساءلة القانونية في المستقبل القريب.

وأظهرت تلك البيانات إلى أن عدد الحوادث ما زال قليلا بما لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات بشأن معايير السلامة والأمان.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في تقريرها،

إنه من بين 367 حادثا سجلتها 12 شركة سيارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى 15 مايو من العام الحالي كان نصيب شركة تسلا 273 حادثا.

إلى جانب تسجيل وقوع إصابات خطيرة أو حالات وفاة في 11 حادثا من بين 98 حادث تصادم تم جمع البيانات الخاصة بها.

وفي المقابل لم يتم الحصول على البيانات الخاصة بخسائر ركاب السيارات في 294 حادثا من الحوادث المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية.

*هوندا الثانية

وجاءت شركة هوندا موتور اليابانيه في المركز الثاني بعد تسلا حيث سجلت 90 حادثا،

في حين أعلنت “سوبارو كورب” اليابانية عن 10 حوادث مرتبطة بأنظمة القيادة الحديثة.

وفي الوقت نفسه سجلت باقي الشركات بما فيها جنرال موتورز وفورد موتور وتويوتا موتور كورب 5 حوادث أو أقل.

وتأتي هذه الأرقام في إطار أول بيانات عامة يتم جمعها بشأن حوادث التصادم للسيارات المزودة بما يسمى بالمستوى الثاني لأنظمة القيادة الذاتية.

والتي تم جمعها بناء على أمر صادر في يونيو الماضي ويطالب شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا،

بالإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا.

في الوقت نفسه تدعو جمعيات ومنظمات السلامة المرورية إلى تحركات أكبر من جانب الأجهزة التنظميية وأعضاء البرلمان.

وذلك لوضع قواعد أشد صرامة لما تسمى بالسيارات ذاتية القيادة،

في ظل انتشار استخدام التكتولوجيا مثل نظام مساعد السائق الإلكتروني في سيارات تسلا.

*فتح تحقيق

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة في فبراير الماضي، إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن 461 ألف سيارة من إنتاج شركة تسلا.

وذلك بعد بلاغات عن عمل المكابح بشكل مفاجئ وغير متوقع مرتبط بنظام القيادة الآلية.

ويشمل التقييم الأولي سيارات تسلا المنتجة بين عامي 2021 و2022 من طراز (3) وطراز (واي) في الولايات المتحدة.

وذلك بعد تلقي الإدارة 354 شكوى بشأن هذه المشكلة خلال الأشهر التسعة الماضية.