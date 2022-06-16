تحديات المرحلة.. موضوع نقاش بين المنفي واللافي والكوني

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، والنائبان بالمجلس، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأربعاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

واستعرض المجلس الرئاسي، المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

وجدد الرئاسي خلال الاجتماع، تأكيده على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية.

مؤكدا أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

ولفت إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

وكان عضو مجلس النواب الهادي الصغير قد كشف عن لقاء سيجمع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي

في حين أكد أن ذلك يأتي للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأوضح الصغير في تصريحات صحفية أن القاهرة ستستضيف لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

مؤكدا أن الاجتماع سيناقش سبل الوصول إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأشار الصغير إلى أن عقيلة صالح في طريقه الآن للقاهرة على رأس وفد المسار الدستوري.

وكشف النائب عن تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي للتفاهم بشأن تسييل الميزانية قريبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أمس الأربعا إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.

في حين أوضح بليحق أن عدد المصوتين لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بلغ 103 نائب.

وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.