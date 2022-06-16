تحديات المرحلة.. موضوع نقاش بين المنفي واللافي والكوني

16 يونيو، 2022 8:55 ص
0

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، والنائبان بالمجلس، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأربعاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

واستعرض المجلس الرئاسي، المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

وجدد الرئاسي خلال الاجتماع، تأكيده على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية.

مؤكدا أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

ولفت إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

وكان عضو مجلس النواب الهادي الصغير قد كشف عن لقاء سيجمع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي

في حين أكد أن ذلك يأتي للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأوضح الصغير في تصريحات صحفية أن القاهرة ستستضيف لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

مؤكدا أن الاجتماع سيناقش سبل الوصول إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للسلطة التنفيذية.

وأشار الصغير إلى أن عقيلة صالح في طريقه الآن للقاهرة على رأس وفد المسار الدستوري.

وكشف النائب عن تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي للتفاهم بشأن تسييل الميزانية قريبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أمس الأربعا إن إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تم بالإجماع.

في حين أوضح بليحق أن عدد المصوتين لميزانية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بلغ 103 نائب.

وأكد المتحدث الرسمي أنه صوت بالحضور في القاعة 98 نائبًا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب.

تحديات المرحلة.. موضوع نقاش بين المنفي واللافي والكوني
تحديات المرحلة.. موضوع نقاش بين المنفي واللافي والكوني
16 يونيو، 2022 8:55 ص
0

مقالات ذات صلة

قطعت أوصالهما.. اعتراف مشتبه بهما بقتل صحفي بريطاني ودليله في البرازيل

16 يونيو، 2022 1:08 ص

اجتماع للجنة صياغة الدستور ضمن اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة

16 يونيو، 2022 12:39 ص

بعد إقرار الميزانية لحكومة باشاغا.. أمغيب: نسأل الله أن تكون عند حسن ظن الشعب الليبي

15 يونيو، 2022 11:55 م

بعد إقرار الميزانية.. باشاغا: المال العام أصبح مصونا بقوة القانون

15 يونيو، 2022 11:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى