تأخرت نجوميته و«الكبير أوي» سبب شهرته.. معلومات عن بيومي فؤاد في يوم ميلاده

الفنان المصري الكبير بيومي فؤاد لمع نجمه ربما متأخرًا بعض الشيء لكنه قدم الكثير الأعمال الإبداعية التي حفرت اسمه وإنجازاته التمثيلية في أذهان الجماهير المصرية والعربية، عشق بيومي المسرح وكان مثل منزله الذي نشأ فيه ليخرج إلى عالم الشهرة بأعمال سينمائية وتلفزيونية أكثر تميزًا.

رغم عشق بيومي فؤاد للمسرح والتمثيل إلا انه عُين موظفًا بقطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية، بقسم الترميم، وحصل على إجازة بدون راتب من أجل التفرغ لهوايته المفضلة، وفي السطور التالية نذكر لكم لمحات من حياة الفنانة القدير بيومي فؤاد.

عن بيومي فؤاد

وُلد الفنان بيومي فؤاد في 16 من يونيو في العام 1965 في القاهرة، واعتاد التفوق الدراسي، ليُنهي دراسته بالثانوية متفوقًا ثم يدخل إلى كلية الفنون الجميلة بحلوان.

شارك بيومي فؤاد في الفرقة المسرحية بكلية الفنون الجميلة، ليدرس في قسم الإخراج ثم اتجه بعد التخرج إلى العمل بالإعلانات، ومن ثم التمثيل بأدوار صغيرة.

شارك في العديد من الأدوار الصغيرة التي لم ينتبه لها أحد، لكن بدايته شبه الحقيقية كانت في العام 2009 عندما قدم أدوار في فيلم دكان شحاتة، دكتور سليكون والرجل الغامض بسلامته.

بعد ذلك اتجه بيومي فؤاد للمشاركة في أعمل مثل مسلسل آدم وجميلة، العملية ميسي، الجزء الثاني من مسلسل شارع عبدالعزيز، ثم في مسرحية أهلًا يا بكوات، ومسرحية ذكي في الوزارة.

شارك بيومي فؤاد في مسلسل الكبير أوي بأجزائه الكاملة، حيث كان سببًا رئيسيًا في شهرته الواسعة، وقدم مؤخرًا الجزء السادس الذي عُرض في 2022 بدور الدكتور ربيع.

بيومي فؤاد شارك في أفلام: «لا مؤاخذة، عنتر وبيسة، الدساس، جوازة ميري، زنقة ستات، كابتن مصر، سعيكم مشكور، يوم مالوش لزمة، أوشن 14، البر التاني، حسن وبقلظ، الهرم الرابع».

كما شارك بيومي فؤاد أيضًا في أعمال سينمائية آخرى أبرزها: «سطو مثلث، عمود فقري، بشتري راجل، بنك الحظ، ممنوع الاقتراب والتصوير، عقدة الخواجة، طلق صناعي، حرب كرموز، الكويسين، نورت مصر، أحمد نوتردام».

فيما ظهر في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها: «سكر زيادة، خيانة عهد، اتنين في الصندوق، فارس بلا جواز، بنت السلطان، القاهرة: كابول، الديك الأزرق، الاختيار 2: رجال الظل».

في العام 2021 تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية طارئة بينما كان يتواجد في الإمارات العربية المتحدة، ففقد على إيرها الوعي 48 ساعة ثم استعاد عافيته سريعًا.

حصل بيومي فؤاد على جائزة «ديرجيست» في فئة أفضل مقدم تلفزيوني في 2018، فيما حصد جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مشاركته بمسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».