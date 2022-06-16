بعد 4 أشهر.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند متجاوزة حاجز العشرة ألاف إصابة يوميا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، الخميس، تسجيل 12 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بارتفاع بنسبة 38.4% مقارنة بعدد الإصابات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 8822 حالة إصابة.

وبحسب شبكة “إن دي تي في” الهندية، قالت وزارة الصحة الهندية: “إن هذه تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية 10 آلاف منذ 26 فبراير الماضي.

كما سجلت الهند 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 43 مليونا و245 ألفا و517 حالة.

في حين بلغت حالات الوفاة 524 ألفا و792 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.