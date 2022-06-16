باشاغا يشدد على ضرورة دعم المسار الدستوري بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على ضرورة دعم المسار الدستوري بالقاهرة والعمل وفقاً لمخرجاته.

جاء ذلك خلال لقائه ونائبه، علي القطراني، بسفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبير، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للكومة الليبية، أكد باشاغا على أن الحكومة نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.

مشيرا إلى أن ميزانيتها اعتمدت من قبل مجلس النواب، وستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة.

مؤكدا أن الحكومة سوف تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق.

وشدد رئيس الحكومة على دعمه للمسار الدستوري المنعقد بالقاهرة، متمنياً أن يتوج بتوافقات إيجابية.

وثمن الوفد دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، مبديًا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

ومن جانبه أثنى السفير البلجيكي على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا.

يذكر اللقاء حضره وزير الخارجية بالحكومة الليبية، حافظ قدور.