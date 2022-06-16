اليابان.. مريض ألزهايمر ينسى أنه قتل حفيدته.. فبماذا حكم القضاء عليه؟

16 يونيو، 2022 11:31 م
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مريض ألزهايمر ينسى أنه قتل حفيدته

أقدم جد ياباني يبلغ من العمر 88 عاما، ومصاب بمرض ألزهايمر، على قتل حفيدته البالغة من العمر 16 عاما..

واعترف سوسومو توميزاوا الشهر الماضي، أمام محكمة في غرب اليابان بقتل المراهقة تومومي قبل عامين، مؤكدا على أنه لا يتذكر ارتكابه الجريمة.

وطلب محامو توميزاوا خلال المحاكمة تبرئته من جريمة القتل، لكونه يعاني مرض ألزهايمر، لكنهم لم ينجحوا في إقناع المحكمة التي أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات ونصف العام، بتهمة القتل العمد.

واستمعت المحكمة إلى أن توميزاوا الذي كان يعيش مع تومومي في منزله بمدينة فوكوي، دخل في ليلة 9 سبتمبر 2020، في جدال مع حفيدته انتهى بقتله المراهقة طعنا بسكين، وفور الانتهاء من الجريمة اتصل بشقيق القتيلة وأخبره أنه وجد جثتها ملطخة بالدماء.

في غضون ذلك، أصدر أطباء أخضعوا توميزاوا للتقييم تقريرا أكدوا فيه على أنه قادر على التحكم في أفعاله، ولديه القدرة للحكم على الصواب والخطأ.

وبعد التقييم، أصدر القاضي يوشينوبو كاوامورا حكمه الذي أقر أن توميزاوا يعاني ألزهايمر، لكنه قادر على تقييم أفعاله، وبالتالي فهو مسؤول عنها.

16 يونيو، 2022 11:31 م
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