النفط يعاود الصعود وبرنت يتجاوز الـ119 دولارا

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عاودت أسعار النفط صعودها من جديد، بعدما شهدت انخفاضا حادل في الجلسة السابقة، مدعومًا بنقص المعروض من النفط والذروة في الصيف.

وجاء الارتفاع بعد أن أثار رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الخميس، 77 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.28 دولار للبرميل. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 116.33 دولار للبرميل، بزيادة 1.02 دولار أو 0.9 بالمئة.

وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 2 بالمئة أمس الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ 1994.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك “أوسي بي سي” السنغافوري: “كانت جلسة متقلبة بشكل عام في جميع الأسواق تقريبًا أمس”.

وأضاف، أن “الأساسيات الضيقة تشير إلى أن أي انخفاضات في أسعار النفط من المرجح أن تكون قصيرة الأجل، أو ضحلة، أو ربما كلاهما.”

وهناك تفاؤل بأن طلب الصين على النفط سوف ينتعش مع تخفيف قيود كوفيد 19 ما قد يدعم أيضًا الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات، الأربعاء، وسط قلق الأسواق من انخفاض الطلب بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس على انخفاض 2.7 دولار، أو 2.2 بالمئة، عند 118.51 دولار للبرميل،. بعد أن هبطت إلى 117.75 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 3.62 دولار أو 3.04 بالمئة إلى 115.31 دولار للبرميل،. بعد أن هبط إلى 114.60 دولار للبرميل.