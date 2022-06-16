السايح يقدم إحاطة للكوني واللافي حول عمل المفوضية

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استمع النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم الخميس للإحاطة التي قدمها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الاعداد للانتخابات.

وأشاد النائبان بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، واكدا استمرار دعم المجلس الرئاسي لها.

مؤكدين إلتزامه بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية.

مشددين على الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من مليوني وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية،

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قد بحث مع والنائبان بالمجلس، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأربعاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة.

واستعرض المجلس الرئاسي، المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

في حين جدد الرئاسي خلال الاجتماع، تأكيده على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية.

مؤكدا أنه الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

ولفت إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

في حين كان عضو مجلس النواب الهادي الصغير قد كشف عن لقاء سيجمع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي

في حين أكد أن ذلك يأتي للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية.