المشري يتلقى دعوة من ستيفاني للتشاور في القاهرة في حضور عقيلة

أخبار ليبيا 24

تلقى، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوة من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد. وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأضاف، أن المشري أكد أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.

ووجهت وليامز، دعوة إلى المشري للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور عقيلة بين يومي الجمعة والسبت.

وتأتي هذه الدعوة، بينما تواصل لجنة المسار الدستوري المشكلة بين مجلسي النواب والدولة، مشاوراتها الأخيرة بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.